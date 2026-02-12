La ricerca sulla salute globale prende vita attraverso una mostra che mette in mostra i volti e i luoghi di chi lavora e si forma in paesi con risorse limitate. L’Università degli Studi di Milano-Bicocca e la Fondazione Irccs San Gerardo hanno deciso di raccontare questa realtà, portando alla luce le storie di chi affronta ogni giorno sfide importanti per migliorare la vita delle comunità più vulnerabili. La mostra si propone di far conoscere le esperienze di chi si impegna in prima linea, superando confini e barriere.

Raccontare la salute globale attraverso i volti, i luoghi e le esperienze di chi lavora e si forma nei Paesi con risorse limitate: è questo l’obiettivo della mostra “Global Health”, promossa nell’ambito delle attività di ricerca, formazione e cooperazione internazionale sviluppate dall’ Università degli Studi di Milano-Bicocca e dalla Fondazione Irccs San Gerardo. Si tratta di una dozzina di pannelli che accompagnano i visitatori attraverso il corridoio che dalla palazzina accoglienza va verso il settore C, raccontando storie di cooperazione tra medici italiani e stranieri per curare al meglio anche alla periferia del mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ricerca e cooperazione. La salute oltre i confini

L'Italia si mette in gioco con una nuova firma per rafforzare la cooperazione internazionale sulla salute.

L'articolo analizza il delicato equilibrio tra cooperazione e infiltrazione nella ricerca scientifica tra Regno Unito e Cina, evidenziando le implicazioni strategiche e le sfide di governance per lo Stato.

OLTRE I CONFINI DELLA CURA

