Riccardo Stimolo espulso da Amici? Gesto shock e polemica

Riccardo Stimolo è finito di nuovo al centro di una polemica dopo il daytime di Amici trasmesso mercoledì 11 febbraio. L’ex concorrente è stato espulso dal programma, suscitando reazioni accese sui social. I fan si dividono tra chi sostiene la decisione e chi criticano la gestione della situazione. La scena ha fatto discutere molto, e anche sui social monta la confusione tra chi difende Stimolo e chi invece approva l’uscita. La vicenda continua a tenere banco nel mondo dello spettacolo.

Riccardo Stimolo è finito di nuovo al centro di una bufera social dopo il daytime di Amici 25 andato in onda mercoledì 11 febbraio 2026. Stavolta non si parla di vecchi contenuti riemersi online, ma di una scena ripresa nella casetta durante una discussione legata alle votazioni per il Serale. In quelle immagini, molti utenti hanno interpretato un gesto del cantante come un' allusione pesante alla sfera personale di un altro allievo, giudicandolo di cattivo gusto e offensivo. Cambia il regolamento per il Serale 2026: le novità Amici: cosa è successo nel daytime dell'11 febbraio 2026. La sequenza che ha acceso la polemica si svolge all'esterno della casetta, mentre Riccardo Stimolo parla in giardino con Elena D'Elia.

