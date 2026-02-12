Repubblica | McTominay conto alla rovescia per la Roma Lo scozzese può recuperare per domenica sera

Domani sera Scott McTominay potrebbe tornare in campo con la Roma. Il centrocampista scozzese ha smaltito il fastidio muscolare e si sta allenando con il gruppo. Per ora, l’allenatore Antonio Conte sta valutando se schierarlo dall’inizio o se preferisce attendere ancora qualche ora. La sua presenza sarà decisiva per il centrocampo azzurro, che ha bisogno di rinforzi prima della sfida importante.

"> NAPOLI – È il chiodo fisso di Antonio Conte e dei tifosi azzurri: Scott McTominay sarà in campo contro la Roma? Il centrocampista scozzese si è fermato in Coppa Italia contro il Como per precauzione, dopo il fastidio accusato tra gluteo e flessore nella gara di Marassi contro il Genoa. Come scrive Pasquale Tina su Repubblica Napoli, la scelta di lasciarlo a riposo è stata dettata dalla necessità di averlo al meglio per la sfida di domenica sera al Maradona. In palio c’è una fetta importante di Champions League: una vittoria porterebbe il Napoli a +7 (otto considerando gli scontri diretti) su una diretta concorrente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

