La puntata di Report andata in onda il 4 gennaio ha suscitato molte polemiche. Dopo le accuse di una presunta “mafia nera”, il programma si è trovato a dover fare i conti con una durissima smentita e, poco dopo, con una querela ufficiale. La vicenda continua a tenere banco e mette in discussione i metodi e le dichiarazioni di chi ha puntato il dito.

Una colossale smentita e pure una querela. Non è male, il bilancio della puntata di Report del 4 gennaio scorso. Il tema è uno di quelli tanto cari alla sinistra, la cosiddetta “pista nera” per le stragi mafiose del 1992-94. E lo schema è un po’ sempre il solito: il pentito che attacca questo e quello, la trasmissione che confeziona un servizio con una tesi precostituita, i giornali amici che rilanciano il tutto come fossero verità incontrovertibili. Peccato che poi, scavando un po’, dello scandalo non resti granché. Nello specifico, come spiegato dallo stesso Ranucci, l’inchiesta di Report si basava «sugli audio in cui Alberto Lo Cicero, autista del boss Mariano Tullio Troia, parla della presenza di Stefano Delle Chiaie, leader di Avanguardia nazionale, a Capaci, e di sopralluoghi, pochi giorni prima della strage, dove è stato posto l’esplosivo». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Report e Ranucci, l'ossessiva caccia alla "mafia nera"

Approfondimenti su Report Ranucci

Nella puntata di Report dedicata alle stragi di mafia, si sono registrate tensioni tra il conduttore Ranucci e il senatore Gasparri.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Report Ranucci

Argomenti discussi: La chat di Maria Rosaria Boccia con Sigfrido Ranucci sulla lobby gay: Giletti in tv, offendono me e altri; Giletti mostra le chat tra Ranucci e Boccia sulla presunta lobby gay. Il conduttore di Report: Falso. Lui e Cerno sono amici e al servizio dell’ex 007 Mancini; Dopo le chat e l'omofobia, l'ultimo delirio di Ranucci: Sono tutti amici delle spie. Boccia: Chat personali. E la sinistra resta in silenzio; Ranucci: Giletti mi attacca perché Report fa ascolti, mai stata così la tv pubblica.

Sigfrido Ranucci: «L'attentato? Si indaga. Giletti mi attacca perché Report fa ascolti, in un'altra Rai non sarebbe mai accaduto»«Noto una forte strumentalizzazione e attacchi scomposti. In un'altra Rai non sarebbe mai accaduto». A dirlo in un'intervista a ... msn.com

Giletti contro Ranucci, nuovo botta e risposta: lo scontro sulle chat con Boccia arriva in Rai e coinvolge la politicaScontro pubblico tra Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci sulle chat con Maria Rosaria Boccia: tra accuse, repliche e interventi politici, la vicenda si allarga fino al Parlamento. gay.it

Guido Lo Porto presenta querela nei confronti di Borsellino, Repici, Ranucci e Mondani 4 febbraio 2026 – Querela Salvatore Borsellino e l’avvocato Fabio Repici l’ex deputato ed ex presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Guido Lo Porto. Politico paler - facebook.com facebook