Report Bellavia indagato a Milano | violato Codice privacy Gasparri | Bene Ranucci pensi a sue responsabilità

La Procura di Milano ha aperto un’indagine su Gian Gaetano Bellavia, noto per il suo ruolo in Report. Secondo le prime notizie, l’indagato avrebbe violato il Codice sulla privacy, in merito all’archivio privato che gestisce. La questione è diventata subito un caso, con il senatore Gasparri che commenta: “Bene, Ranucci pensi alle sue responsabilità”. La vicenda accende il dibattito sulla gestione dei dati e sulla trasparenza dei professionisti coinvolti.

(Adnkronos) – Gian Gaetano Bellavia è indagato dalla Procura di Milano per presunta violazione del trattamento dei dati, previsto dal Codice sulla privacy, in merito all'archivio privato detenuto dal consulente, noto per lavorare con diverse Procure e con il programma televisivo Report. Al centro dell'indagine la denuncia mossa a un'ex dipendente, indagata per accesso abusivo a sistema informatico e appropriazione indebita, la quale avrebbe sottratto dall'archivio documenti riservati.

