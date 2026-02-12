Replica La Promessa in streaming puntata 12 febbraio 2026 | Video Mediaset

Oggi, nella soap spagnola La Promessa, Manuel confessa a Adriano di essere il padre dei bambini, ma gli chiede di non dire nulla a Catalina. La scena si svolge in un momento teso e pieno di segreti che potrebbero cambiare tutto.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 12 febbraio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Manuel rivela ad Adriano che è il padre dei bambini ma gli chiede di non dirlo a Catalina. Il dottor Ferrer addormenta Catalina per eseguire il cesareo, assistito da Maria. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Questa domenica 1° febbraio 2026, i fan di

Questa sera, i fan di

La Promessa - Anticipazioni 1 e 2 Febbraio 2026 - CURRO VUOLE DISOTTERRARE JANA

