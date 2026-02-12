Regolamento dehors Nuove norme in vigore

I titolari di bar e ristoranti a Firenze possono iniziare a chiedere le autorizzazioni per i dehors. Da ieri, il nuovo regolamento è entrato in vigore e consentirà di allestire spazi esterni fino al 30 aprile. I gestori interessati devono presentare domanda per ottenere la concessione di suolo pubblico, rispettando le nuove norme.

È entrato in vigore ieri il nuovo regolamento per i dehors a Firenze. Fino al prossimo 30 aprile i titolari di esercizi pubblici in possesso dei requisiti possono presentare istanza di concessione di suolo pubblico per l'allestimento degli spazi esterni. Devono farlo anche i titolari di esercizi già dotati di dehors: le concessioni già esistenti manterranno efficacia fino al rilascio o al diniego di una nuova autorizzazione. Il nuovo regolamento dehors blocca l'aumento della superficie complessiva delle concessioni per i tavolini fuori dai locali in area Unesco, fissa sanzioni più alte e sospensioni per violazioni reiterate, la chiusura dei locali alla seconda occupazione abusiva, e l'obbligo di assunzione del personale nel rispetto dei contratti collettivi nazionali per poter ottenere una concessione.

