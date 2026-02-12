Regno Unito travolto | Sesso a tre tra l’orco la socia e un ex premier

La notizia sta facendo il giro dei giornali e crea già scalpore. Un rapporto riservato dell’Fbi, confermato anche da un deputato americano, suggerisce che ci sia stato un incontro a luci rosse tra un ex primo ministro britannico, un ex principe e un’altra donna. La vicenda potrebbe scuotere le alte sfere di Londra, ma per ora tutte le parti ne negano ogni coinvolgimento.

L'indiscrezione viene da Lownie, autore di una biografia sull'ex principe Andrea, ma trova conferma in quanto svelato da un deputato americano: un rapporto Fbi proverebbe l'orgia con un «primo ministro britannico». Pedofilia e sesso a tre in Inghilterra, prostitute giovani e giovanissime a Milano. Dall'enorme pentolone marcio degli Epstein files, che doveva solo servire ad azzoppare Donald Trump, esce di tutto e ogni gusto sessuale sembra ben rappresentato. Solo che qui il sesso serviva a compromettere, carpire informazioni segrete, comandare, cooptare e selezionare classi dirigenti ricattabili.

