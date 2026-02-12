Regno Unito la principessa Kate visita una scuola e si intrattiene con i piccoli alunni

La principessa Kate ha fatto visita a una scuola nel sud di Londra. Si è messa a dipingere e a lavorare con i bambini, coinvolgendoli in attività di arte e artigianato. La sua presenza ha attirato l’attenzione di studenti e insegnanti, che l’hanno accolta con entusiasmo.

Durante una visita a una scuola nel sud di Londra, Kate Middleton si è cimentata nell’arte e nell’artigianato. Nel suo ruolo di madrina di Place2Be, un’organizzazione benefica britannica dedicata alla salute mentale dei bambini, la principessa del Galles ha incontrato gli studenti della Castle Hill Academy di New Addington, Croydon. La sua visita coincide con la Settimana della salute mentale dei bambini, che sottolinea l’importanza di sostenere il benessere emotivo dei giovani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

