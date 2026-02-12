Regione Giunta approva agevolazioni per il lavoro agile

La Regione ha dato il via libera a nuove agevolazioni per il lavoro agile. La misura punta a favorire assunzioni nell’isola e a promuovere il lavoro da remoto. Ora le aziende potranno usufruire di incentivi per assumere persone che lavorano in modo flessibile. La decisione mira a sostenere l’occupazione e a rendere più attrattiva la regione per nuovi investimenti.

Pronta a partire una misura in grado di favorire nuove assunzioni di lavoro nell'isola in modalità agile. La giunta regionale ha approvato la costituzione di un plafond di 18 milioni annui per ciascuno dei prossimi tre anni destinato alla concessione di contributi a fondo perduto alle imprese che nel triennio 2026-2028 fanno nuove assunzioni di lavoratori subordinati a tempo indeterminato nella regione per un periodo minimo di cinque anni esclusivamente in modalità agile. Questo è quanto prevede lo schema del decreto attuativo della legge regionale sugli incentivi a sostegno del lavoro agile - South working apprezzato dalla giunta regionale su proposta del presidente della Regione Renato Schifani nella qualità di assessore al Lavoro e politiche sociali ad interim, d'intesa con l'assessore regionale all'Economia.

