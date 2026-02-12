REGINA DI GHIACCIO! Mitica Francesca Lollobrigida | altra medaglia d’oro nei 5000 metri per un decimo!

Ancora una volta, Francesca Lollobrigida sale sul podio. La pattinatrice italiana vince l’ennesima medaglia d’oro nei 5000 metri al Milano Speed Skating Stadium, conquistando il successo con un margine di appena un decimo. Dopo aver già vinto l’oro olimpico nei 3000 metri, dimostra di essere in gran forma e di saper gestire la pressione. La sua corsa rimarrà nella memoria degli appassionati.

Ancora Francesca Lollobrigida. Al Milano Speed Skating Stadium la pattinatrice italiana ha firmato un’altra impresa memorabile, dopo l’oro olimpico conquistato nei 3000 metri. L’azzurra ha concesso il bis, imponendosi anche nei 5000 metri e diventando la sesta donna nella storia dei Giochi Invernali a centrare la doppietta nelle due distanze più lunghe del pattinaggio di velocità su pista lunga ai Cinque Cerchi. L’ultima a riuscirci era stata l’olandese Irene Schouten a Pechino 2022. E che gara, signori! Lollobrigida è partita fortissimo, trascinata dall’entusiasmo della folla, inanellando giri velocissimi sotto i 32”. 🔗 Leggi su Oasport.it

