Reggio Emilia | Sfrutto e schiavitù nel tessile coppia di imprenditori arrestata e beni sequestrati

Questa mattina a Reggio Emilia, le forze dell’ordine hanno arrestato una coppia di imprenditori nel settore tessile. L’accusa è di sfruttamento e schiavitù: i carabinieri hanno scoperto un sistema che costringeva quattordici lavoratori, tra cui tre clandestini, a lavorare in condizioni di totale sfruttamento. Beni sono stati sequestrati e le indagini proseguono per fare luce su questa vicenda che getta un’ombra sul made in Italy.

Schiavi della confezione: il lato oscuro del made in Italy e l’arresto a Reggio Emilia. Reggio Emilia è teatro di un’operazione che svela un sistema di sfruttamento lavorativo ai danni di quattordici lavoratori, tre dei quali in condizione di clandestinità. Un imprenditore cinese e sua moglie sono stati arrestati con l’accusa di aver ridotto in stato di schiavitù i dipendenti, costretti a turni estenuanti e a vivere in condizioni igienico-sanitarie inaccettabili. Il sequestro di beni per oltre 800mila euro segna un punto nella lotta contro una piaga che affligge anche il tessuto economico italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Reggio Emilia Schiavi Omesso versamento di imposte e contributi: sequestrati beni per 1,5 milioni a tre imprenditori Tre imprenditori nel settore alberghiero e delle discoteche sono stati oggetto di un sequestro preventivo da oltre 1,5 milioni di euro, eseguito dalla Guardia di Finanza di Caserta su delega della Procura. Lucca: tasse evase, sequestrati beni per 400mila euro a famiglia di imprenditori della nautica Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Reggio Emilia Schiavi Argomenti discussi: CNA Reggio Emilia apre il dibattito sulla violenza economica di genere; Concorso AUSL Reggio Emilia Tecnici Radiologia 2025 da 11 posti: Come prepararsi; Altro KO europeo per Reggio Emilia: il KK Bosna vince d’autorità; La truffa della ballerina è micidiale. Reggio Emilia aderisce a “M’illumino di Meno” Il 16 febbraio Reggio Emilia partecipa a M’illumino di Meno, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, nata dalla storica campagna di Caterpillar su Rai Radio2. L’edizione 202 - facebook.com facebook Maltrattava ragazzini in una scuola del Barese: una 66enne finisce in manette a Reggio Emilia x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.