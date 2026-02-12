Referendum | Unione Camere Penali Gratteri oltrepassa il limite e inquina il confronto democratico

L’Unione delle Camere Penali critica duramente il procuratore Gratteri, accusandolo di aver superato il limite nel suo intervento pubblico. Secondo gli avvocati, le sue parole minano il rispetto per il sistema giudiziario e rendono più difficile il confronto democratico. La polemica si accende nel giorno del referendum, con le associazioni di categoria che chiedono responsabilità e rispetto nel dibattito pubblico.

L’Unione Camere Penali attacca il magistrato: “Parole che delegittimano il pluralismo e incrinano la credibilità della magistratura”.. “ L’affermazione del dott. Nicola Gratteri, secondo cui voterebbero per il “No” le “persone perbene” e per il “Sì” indagati, imputati e poteri deviati, non è un’opinione: è un insulto. Riduce milioni di cittadini a una categoria di sospetti e li dipinge come moralmente indegni solo per la loro scelta di voto. Qui si è oltrepassato il limite “. Lo scrive in una nota la Giunta dell’Unione Camere Penali italiane. “ Un magistrato, per il ruolo che ricopre – prosegue la nota – non può permettersi parole che dividono, diffamano e deformano la realtà. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

L’Unione Camere Penali Italiane condanna con fermezza il post pubblicato dal Segretario dell’ANM, che ha strumentalizzato un tragico omicidio internazionale per criticare la riforma della magistratura.

Il Comitato per il sì dell’Unione Camere Penali di Bergamo sostiene la riforma dell’ordinamento giudiziario, definendola una svolta culturale per un processo più giusto, terzo e credibile.

REFERENDUM: UNIONE CAMERE PENALI, GRATTERI OLTREPASSA IL LIMITERoma, 11 feb - L’affermazione del dott. Nicola Gratteri, secondo cui voterebbero per il No le persone perbene e per il Sì indagati, imputati e poteri deviati, non è un’opinione: è un insulto. R ... 9colonne.it

Referendum, Nordio: Vinceremo. E avverte: Dopo il voto modificheremo il codice di procedura penaleIl ministro della Giustizia sulla separazione delle carriere: I magistrati temono il sorteggio per la composizione del CSM ... ilfattoquotidiano.it

