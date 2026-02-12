Referendum sulla giustizia Constantini e Mosaner in un video del Pd Gli azzurri | Non ci hanno coinvolti

Il Pd ha diffuso un video che mostra Amos Mosaner e Stefania Constantini mentre giocano a curling, usando la partita come esempio di come le scelte dei cittadini possano influenzare il futuro. Gli azzurri, però, replicano: “Non siamo stati coinvolti in questa campagna”. La vicenda ha acceso il dibattito sulla trasparenza e il coinvolgimento dei protagonisti, mentre il referendum sulla giustizia si avvicina.

Un video di una partita di curling giocata da Amos Mosaner e Stefania Constantini, medaglie di bronzo ai Giochi Olimpici 2026, usata come metafora per descrivere l’impatto che può avere il voto dei cittadini al referendum sulla giustizia. È questo il post pubblicato (e poi rimosso) sui social del partito di Elly Schlein che nelle ultime ore ha fatto scoppiare una polemica nel mondo dello sport. Il motivo? Gli atleti non sarebbero stati informati dell’uso della loro immagine a scopi politici. “In merito alla diffusione, sui canali social del Partito Democratico, di un video che riprende immagini di una mia partita accompagnate da un messaggio di invito al voto per il referendum del prossimo 22 e 23 marzo, desidero precisare che non sono statoa informatoa preventivamente dell’utilizzo di tali immagini né ho in alcun modo autorizzato l’associazione della mia performance sportiva a messaggi o iniziative di carattere politico” hanno scritto i campioni azzurri sulle storie dei loro profili Instagram.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Il Partito Democratico ha pubblicato un video in favore del No al referendum sulla giustizia, con protagonisti Constantini e Mosaner.

Il Movimento 5 Stelle ha chiesto chiarimenti al Partito Democratico dopo aver scoperto che il Pd ha utilizzato immagini di Constantini e Mosaner, atleti italiani di curling, in un video sul referendum sulla riforma della giustizia.

