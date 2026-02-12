Referendum sulla giustizia Constantini e Mosaner in un video del Pd Gli azzurri | Non ci hanno coinvolti

Amos Mosaner e Stefania Constantini, medaglie di bronzo alle Olimpiadi 2026, appaiono in un video del Pd che utilizza una partita di curling come metafora per spiegare il referendum sulla giustizia, mentre gli azzurri criticano: “Non ci hanno coinvolti”.

Un video di una partita di curling giocata da Amos Mosaner e Stefania Constantini, medaglie di bronzo ai Giochi Olimpici 2026, usata come metafora per descrivere l’impatto che può avere il voto dei cittadini al referendum sulla giustizia. È questo il post pubblicato (e poi rimosso) sui social del partito di Elly Schlein che nelle ultime ore ha fatto scoppiare una polemica nel mondo dello sport. Il motivo? Gli atleti non sarebbero stati informati dell’uso della loro immagine a scopi politici. “In merito alla diffusione, sui canali social del Partito Democratico, di un video che riprende immagini di una mia partita accompagnate da un messaggio di invito al voto per il referendum del prossimo 22 e 23 marzo, desidero precisare che non sono statoa informatoa preventivamente dell’utilizzo di tali immagini né ho in alcun modo autorizzato l’associazione della mia performance sportiva a messaggi o iniziative di carattere politico” hanno scritto i campioni azzurri sulle storie dei loro profili Instagram.🔗 Leggi su Trentotoday.it

