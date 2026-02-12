Referendum sulla giustizia a Favara nasce il Comitato per il No

A Favara è nato ufficialmente un nuovo comitato per il No al referendum sulla giustizia. La sede dell'Arci locale ha ospitato la costituzione del gruppo, che si oppone alla riforma proposta. Nessun rappresentante ha rilasciato dichiarazioni, ma l’iniziativa segna un primo passo concreto contro la consultazione referendaria.

Presentata all’Arci la campagna informativa con il sostegno della Cgil. Previsti incontri pubblici, gazebo nelle piazze e momenti di approfondimento sui quesiti referendari Si è costituito ufficialmente a Favara, nella sede Arci cittadina, il Comitato per il No al referendum sulla giustizia. L’obiettivo dichiarato è promuovere e diffondere le ragioni del voto contrario ai quesiti referendari attraverso un’attività capillare di informazione e confronto pubblico rivolta alla cittadinanza. Il Comitato intende avviare una campagna articolata che comprenderà volantinaggi, gazebo informativi nelle piazze e nei principali luoghi di aggregazione, oltre a momenti di formazione e dibattito pubblico.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

