Questa sera a Montale, alle 21, si svolge un’assemblea pubblica contro il referendum. È stato infatti istituito il Comitato

E’ nato a Montale il Comitato " Società civile per il No al referendum " che organizza per stasera, giovedì 12 febbraio, alle ore 21, una assemblea pubblica sui motivi per votare "no" che vedrà gli interventi di Alessandro Ghelardini, presidente di sezione del tribunale di Firenze e di Francesca Barontini, avvocata del foro di Pistoia. Il comitato per il "No" nasce su iniziativa della Sezione Anpi "Francesco Bertini" di Montale del Circolo Arci di Montale, di Libera Presidio Don Peppe Diana, del Circolo Arci di Fognano, di Auser, Sinistra Italiana, Partito Democratico, Partito della Rifondazione Comunista, Montale Rinasce, Spi-Cigl Montale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum. Nato il comitato per il "no"

Approfondimenti su Montale Referendum

A Taranto nasce il Comitato per il NO al referendum sulla giustizia, in risposta alla crescente richiesta popolare che ha superato le 500.

Nella giornata di ieri è stato ufficialmente costituito il nuovo comitato degli esercenti di via Gallucci e zone limitrofe.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Referendum Giustizia, nasce il comitato del SI

Ultime notizie su Montale Referendum

Argomenti discussi: Referendum. Nato il comitato per il no; Referendum giustizia, Cavo: È nato il comitato ligure di Noi Moderati per il Sì; Vademecum ANPI per il NO nel referendum sulla giustizia e i materiali del Comitato della società civile; È nato il comitato civico Si riforma sostenuto dall'Aiga: a guidarlo è l'avvocato Francesco Di Tonto.

È nato il comitato civico Si riforma sostenuto dall'Aiga: a guidarlo è l'avvocato Francesco Di TontoIl nuovo comitato, a favore del sì, si pone come obiettivo di informare e rendere partecipi i cittadini in vista del referendum costituzionale del 22 e del 23 marzo ... ilpescara.it

Referendum giustizia, Cavo: È nato il comitato ligure di Noi Moderati per il SìNelle ultime ore c’è stato un colpo di scena: l’ufficio del referendum della Corte di Cassazione ha ammesso il quesito referendario sulla separazione delle carriere presentato dal comitato dei 15 vol ... primocanale.it

Fusioni dei Comuni: sì o no Oggi non è solo un dibattito teorico. In Consiglio regionale è stato ufficialmente istituito il nuovo Comune di Castegnero-Nanto, in provincia di Vicenza, nato dalla fusione dei due Comuni dopo l’esito positivo del referendum po - facebook.com facebook