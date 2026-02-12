Referendum giustizia la Camera Penale promuove un incontro per il Sì

La Camera Penale organizza un incontro pubblico per sostenere il

Un incontro pubblico, libero e aperto alla cittadinanza, dedicato alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati Si terrà lunedì 16 febbraio, alle ore 18, presso la Sala Massimo Pironi in corso d’Augusto n. 231, un incontro pubblico, libero e aperto alla cittadinanza, dedicato alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, oggetto del quesito referendario previsto per il 22 e 23 marzo. La riforma nasce dall’esigenza di completare un percorso avviato decenni fa e si rivolge innanzitutto al cittadino, che chiede un processo giusto e un giudice realmente terzo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

La Camera Penale di Rimini continua la propria attività di sensibilizzazione in occasione del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati.

La Camera penale scende in piazza per spiegare il proprio punto di vista sul referendum sulla riforma della giustizia.

Referendum Giustizia, Camera Penale in piazza

