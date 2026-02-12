referendum giustizia fdi denuncia pressioni a scuola

La polemica sul Referendum Giustizia si sposta nelle scuole di Reggio Calabria. Fratelli d’Italia denuncia pressioni politiche e chiede che le aule rimangano neutrali, dopo la segnalazione di Gioventù Nazionale su un episodio sospetto in un liceo cittadino. La questione accende il dibattito tra studenti, insegnanti e politici locali.

Referendum Giustizia, FdI: “Ideologie faziose fuori dalle aule. La scuola resti luogo neutrale”. Il dibattito sul Referendum Giustizia entra anche nelle scuole reggine e accende la reazione del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, che interviene dopo la denuncia di Gioventù Nazionale su un presunto episodio avvenuto in un istituto superiore della città. Secondo quanto riportato, alcuni docenti avrebbero espresso posizioni ritenute idonee a influenzare gli studenti in vista della consultazione referendaria di marzo. Nel documento diffuso dal partito si legge che “la scuola deve essere luogo di formazione e di crescita, garantire che gli studenti apprendano senza essere influenzati da ideologie politiche o da faziose posizioni a loro indotte”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

