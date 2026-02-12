Referendum giustizia al via le richieste per il voto domiciliare

Al via le richieste per il voto domiciliare. Gli elettori con disabilità gravi possono chiedere di votare a casa durante il referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Chi ha problemi di salute che gli impediscono di andare al seggio anche con mezzi speciali può fare richiesta per ricevere il voto direttamente a casa. Le autorità stanno raccogliendo le domande per garantire che tutti possano esercitare il loro diritto di voto.

Gli elettori affetti da infermità che non gli consentono di recarsi al seggio possono già inviare la domanda per accedere al servizio La documentazione potrà essere consegnata per posta elettronica certificata ([email protected]), per posta elettronica ordinaria ([email protected]), a mano previo appuntamento telefonico (059 2032071) o per posta ordinaria (via Santi, 40 Modena - c.a. Ufficio elettorale). Le disposizioni sul voto domiciliare, si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio nazionale. Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente della sezione elettorale competente.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Referendum giustizia Voto domiciliare per il referendum, ecco come prenotare la visita A Piacenza, le persone interessate a votare da casa possono prenotare la visita per ottenere il certificato necessario. Referendum giustizia, bocciati emendamenti opposizioni: no al voto voto fuori sede La Camera ha respinto gli emendamenti delle opposizioni che chiedevano di permettere ai fuori sede di votare al prossimo referendum sulla riforma della giustizia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Referendum giustizia: ti spiego perché devi votare sì! Ultime notizie su Referendum giustizia Argomenti discussi: La Cassazione modifica il quesito del referendum sulla giustizia: vince il no, rebus sulla data; Riforma Giustizia e separazione carriere, via libera definitivo Senato; I sondaggi politici di Pagnoncelli: sicurezza in Italia, referendum giustizia e gradimento Trump; Il sondaggio: referendum sulla Giustizia, ora è testa a testa. Referendum Giustizia, venerdì a Firenze iniziativa per il No con BacheletLe ragioni per dire NO al referendum sulla giustizia saranno al centro dell’iniziativa pubblica organizzata da Cgil Firenze ... gonews.it Giustizia, via libera al nuovo quesito referendario ma Nordio gela tutti: Così l’elettore non capirà di piùIl commento del Ministro della Giustizia dopo l'ammissione del nuovo quesito referendario da parte della Suprema Corte ... affaritaliani.it Il referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia divide il Paese Si preannuncia ancora molto incerto, cosa sta succedendo - facebook.com facebook Referendum giustizia, Forza Italia all’assalto dei giudici: una maratona per il Sì davanti alla Cassazione. @salvini_giacomo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.