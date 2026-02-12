Referendum Giustizia | a Rende il comitato per il NO lancia l’allarme sulla Costituzione

Rende si prepara a discutere di nuovo sulla giustizia. Il comitato per il NO ha lanciato un appello chiaro: difendere la Costituzione. In città si temono rischi per i principi fondamentali e si invita la cittadinanza a partecipare al dibattito pubblico che si terrà nei prossimi giorni.

Rende si mobilita contro il referendum sulla giustizia: l’appello a difesa della Costituzione. Rende, in Calabria, sarà teatro di un intenso dibattito pubblico sul referendum sulla giustizia. Un fronte che unisce Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista e CGIL organizza per domenica 22 febbraio un incontro per sollevare preoccupazioni sull’impatto dei quesiti referendari sui principi costituzionali e sui diritti dei cittadini. Un fronte ampio per il NO: le motivazioni. L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire ai cittadini uno spazio di confronto approfondito, superando semplificazioni e narrazioni superficiali sul tema della giustizia.🔗 Leggi su Ameve.eu

In vista del referendum sulla giustizia di marzo, è stato costituito il Comitato del No a Trieste, che definisce la riforma Nordio-Meloni un ulteriore intervento dannoso sulla Costituzione.

1 DICEMBRE 2025 - REFERENDUM GIUSTIZIA, A BARI IL COMITATO PER IL NO

Referendum Giustizia: a Rende il comitato per il NO lancia l’allarme sulla CostituzioneDomenica 22 febbraio, presso il Villaggio Europa Bene Comune, esponenti di Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Rifondazione e CGIL si confronteranno sui pericoli dei quesiti referendari. cosenzapost.it

Referendum sulla Giustizia: cosa si vota davvero? Dibattito pubblico a RendeAl Museo del Presente di Rende, domani, un incontro pubblico promosso da attivaRende per spiegare ai cittadini contenuti ed effetti del Referendum sulla Giustizia ... quicosenza.it

Venerdì 30 gennaio ore 16,30 Palamare di Pra’ le ragioni del NO al referendum sulla giustizia. Incotto dibattito. La cittadinanza è invitata. #NoReferendum #REFERENDUMGIUSTIZIA #ComitatoPerIlNo #ANPI - facebook.com facebook