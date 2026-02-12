Referendum c’è il sorpasso del No E Gratteri infiamma il confronto

Il fronte del no al referendum sulla riforma della Giustizia segna un sorpasso sui sostenitori del sì, con i sondaggi che danno loro un margine di vantaggio. Intanto, il procuratore Gratteri infiamma il dibattito, criticando duramente le proposte di modifica e accendendo la discussione pubblica. La campagna elettorale si fa più tesa, mentre gli italiani si preparano a votare.

Il fronte del no al Referendum sulla riforma della Giustizia spinge sulla “rimonta” e guarda con ottimismo ai sondaggi. L’ultimo in ordine di tempo indica addirittura, in caso di bassa affluenza, il sorpasso del No. La rilevazione di YouTrend per Sky Tg24 prende in considerazione due scenari. Il primo è quello di un’affluenza ferma al 46,5% circa: in questo caso il No sarebbe in vantaggio con il 51,1% dei voti contro il 48,9% di Sì. Diverso lo scenario in caso di affluenza più alta, vicina al 59%: il Sì sarebbe avanti con il 52,6% dei voti contro il 47,4% del No. Referendum sulla Giustizia, nei comitati del Sì salgono le preoccupazioni e il nervosismo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’Unione delle Camere Penali critica duramente il procuratore Gratteri, accusandolo di aver superato il limite nel suo intervento pubblico.

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, si dice preoccupato per la riforma che si sta discutendo in Parlamento.

Referendum giustizia, Di Pietro: Voto Si e invito Gratteri a confronto

