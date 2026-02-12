Referendum | Calenda ' parole Gratteri di gravità incredibile'

Le parole di Calenda fanno scalpore. Il leader di Azione attacca duramente le dichiarazioni di Gratteri, definendole di una gravità incredibile. Anche lui voterà Sì al referendum, ma critica chi si oppone senza usare toni così duri. La polemica tra i due continua a far parlare.

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Le parole di Gratteri sono di una gravità incredibile. Voterò Si al referendum, ma non mi verrebbe mai in mente di catalogare chi farà una scelta diversa in questo modo indegno". Lo scrive Carlo Calenda sui social a proposito delle parole di Nicola Gratteri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

