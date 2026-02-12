Referendum | Calenda ' parole Gratteri di gravità incredibile'
Le parole di Calenda fanno scalpore. Il leader di Azione attacca duramente le dichiarazioni di Gratteri, definendole di una gravità incredibile. Anche lui voterà Sì al referendum, ma critica chi si oppone senza usare toni così duri. La polemica tra i due continua a far parlare.
Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Le parole di Gratteri sono di una gravità incredibile. Voterò Si al referendum, ma non mi verrebbe mai in mente di catalogare chi farà una scelta diversa in questo modo indegno". Lo scrive Carlo Calenda sui social a proposito delle parole di Nicola Gratteri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
"Chi vota Sì al referendum giustizia non è una persona perbene": bufera per le parole di Gratteri
Il procuratore di Napoli, Giovanni Gratteri, ha scatenato una polemica con le sue ultime parole sul referendum giustizia.
L'incredibile filotto di verità alternative di Gratteri anche sui narco stati
Nicola Gratteri si distingue per il suo stile deciso e spesso controverso nel parlare di narco stati.
Argomenti discussi: Referendum giustizia, la spudorata menzogna di Maurizio Landini
Referendum: Calenda, 'parole Gratteri di gravità incredibile'Roma, 12 feb. (Adnkronos) – Le parole di Gratteri sono di una gravità incredibile. Voterò Si al referendum, ma non mi verrebbe mai in mente di catalogare chi farà una scelta diversa in questo modo ...
Chi vota Sì al referendum giustizia non è una persona perbene: bufera per le parole di GratteriPolemica per le recenti dichiarazioni del procuratore di Napoli sul referendum giustizia: Voteranno per il No le persone perbene
Questa settimana sarà possibile approfondire le ragioni del NO al referendum del 22 e 23 marzo secondo questo calendario. Capire su cosa siamo chiamati a votare è fondamentale: non si tratta di un voto sui magistrati, ma sui nostri diritti.
Al referendum sulla giustizia voteremo sì, perchè era parte del nostro programma elettorale. Ma le priorità per il Paese ora sono sicurezza e crescita. E su questo il governo non sta facendo nulla.
