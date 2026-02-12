Referendum | Calenda ' parole Gratteri di gravità incredibile'
Calenda critica duramente le parole di Gratteri, definendole di una gravità incredibile. Dice che voterà sì al referendum, ma aggiunge che non si sognerebbe mai di insultare chi pensa diversamente. L’ex ministro sottolinea come il tono usato sia fuori luogo e inaccettabile.
Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Le parole di Gratteri sono di una gravità incredibile. Voterò Si al referendum, ma non mi verrebbe mai in mente di catalogare chi farà una scelta diversa in questo modo indegno". Lo scrive Carlo Calenda sui social a proposito delle parole di Nicola Gratteri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
