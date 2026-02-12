Recalcati al Regio con ' Genitori oggi un mestiere impossibile'

Martedì 5 maggio, il Teatro Regio di Parma ospiterà Massimo Recalcati, uno dei più noti psicoanalisti italiani. L’occasione è la rassegna “Tutti a Teatro”, ormai arrivata all’undicesima edizione. Recalcati parlerà di come sia diventato difficile essere genitori oggi, in un mondo che cambia velocemente e spesso mette in crisi le famiglie. La serata promette di essere un momento di confronto diretto e senza fronzoli su un tema che tocca molti.

Sam Altman, fondatore e CEO di OpenAI, ha sottolineato l'importanza di ChatGPT nella crescita dei figli, affermando che oggi è ormai fondamentale.

