Reanimal | A spasso nel cuore più oscuro della fiaba

Questa mattina, nel centro di Milano, si è aperto il nuovo spettacolo Reanimal, un viaggio tra le pieghe di una fiaba oscura e suggestiva. Gli spettatori si sono trovati immersi in un’atmosfera intensa, dove l’immaginario si mescola a un ritmo lento e meditato. La produzione mette al centro l’atmosfera, lasciando in secondo piano elementi più tradizionali. Molti hanno commentato che il risultato è un’esperienza visiva e sensoriale, capace di catturare l’attenzione e portare il pubblico in un mondo diverso, più cupo e

Se esiste un filo rosso che attraversa Reanimal, è sicuramente quello di una poetica ormai riconoscibile che mette con ostinazione l'atmosfera davanti a tutto il resto. L'opera costruisce la propria identità su un'idea precisa di horror: non lo shock improvviso, piuttosto una tensione costante e vischiosa che si insinua nei silenzi, nei vuoti e nelle proporzioni distorte di un mondo che sembra funzionare secondo la logica imperfetta degli incubi. Frammentare per unire.. Una scena di gameplay di Reanimal, fonte: THQ Nordic L'isola su cui si muovono i due giovani protagonisti è un organismo malato, composto da ambienti che alternano degrado, solitudine e improvvisi squarci di inquietudine.

