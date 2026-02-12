Questa mattina i quotidiani sportivi dedicano spazio alla Juventus, con le prime pagine piene di commenti sulla situazione attuale della squadra. Le testate nazionali analizzano le ultime partite e le sfide in vista, senza nascondere le tensioni e le difficoltà che il club sta affrontando. I tifosi attendono novità e risposte dai giornali, mentre i giornalisti seguono da vicino ogni movimento.

Senesi alla Juve, previsti nuovi contatti nei prossimi giorni per il difensore: da battere la concorrenza di questi club Gatti Juventus, cessione in estate? Alla Continassa non si hanno dubbi sul futuro del difensore. I dettagli Kostic Juve, ci sarà il rinnovo? I bianconeri hanno preso una decisione importante sul futuro dell’esterno. Le ultime Inter Juve: torna Calhanoglu, ma il rebus sul futuro del turco coinvolge anche un big bianconero. Cosa sta succedendo Calciomercato Juve, occhi puntati in Serie B: i bianconeri stanno seguendo da vicino questo giocatore. I dettagli Juventus Next Gen, Claudio Chiellini: «Mercato dinamico, su Gunduz, Licina e Oboavwoduo dico questo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 12 febbraio

Approfondimenti su Juventus News

Questa mattina le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani dedicano spazio alla Juventus.

Questa mattina, i principali quotidiani sportivi italiani dedicano ampio spazio alla Juventus.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Rassegna Stampa 04022026 – Tutte le prime pagine di oggi TUTTONOTIZIE

Ultime notizie su Juventus News

Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 febbraio: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 febbraio: la rassegna stampa; Malen decisivo, la Roma aggancia la Juve - La rassegna stampa del 10 febbraio 2026; Inter ingiocabile, Juve in extremis - La rassegna stampa del 9 febbraio 2026.

Lazio, con la Juve regna l'equilibrio nelle ultime sfide: il datoRASSEGNA STAMPA - Lazio e Juventus si affronteranno questa sera alle 20:45 all'Allianz Stadium, un match dal grande significato per entrambe le compagini. I bianconeri vogliono continuare ... lalaziosiamonoi.it

Prime Pagine: L’Inter fa boom; Juve cuore e rabbiaLa Gazzetta dello Sport parte dalla vittoria per 5-0 dell’Inter in casa del Sassuolo, con Dimarco protagonista con tre assist. Spazio anche per la giornata dell’Italia ai Giochi Olimpici, conclusa con ... gianlucadimarzio.com

Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 12 febbraio - facebook.com facebook