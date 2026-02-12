Rapina furti spaccio | 43enne portato in carcere

La polizia ha portato in carcere un uomo di 43 anni di origini marocchine. Era già stato condannato a un anno, 7 mesi e 3 giorni di reclusione per vari reati contro il patrimonio e le persone. L’uomo aveva un ordine di carcerazione e ora si trova dietro le sbarre.

La polizia ha arrestato un 43enne di origini marocchine, destinatario di un ordine di carcerazione, dovendo espiare una pena detentiva di un anno, 7 mesi e 3 giorni per concorso di pene inflitte, in riferimento a reati contro il patrimonio e contro la persona.Tra questi ultimi figurano furti.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Rapina Furti Condannato per rapina e lesioni a Rosignano: arrestato e portato in carcere I carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito tre arresti per reati di rapina e lesioni a Rosignano, assicurando alla giustizia soggetti responsabili di gravi fatti. Furti a Pistoia e a Genova: trovato in via Pistoiese e portato in carcere a Sollicciano Un uomo condannato a 3 anni e quattro mesi di carcere, insieme a una multa di 200 euro, è stato arrestato in via Pistoiese. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Rapina Furti Rapina, furti, spaccio: 43enne portato in carcereLa polizia ha arrestato un 43enne di origini marocchine, destinatario di un ordine di carcerazione, dovendo espiare una pena detentiva di un anno, 7 mesi e 3 giorni per concorso di pene inflitte, in ... genovatoday.it Dalla rapina alla condanna, 57enne finisce in carcere per furto e spaccioI Carabinieri di Novi di Modena hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso, il 4 febbraio 2026, dalla Procura. Il provvedimento disponeva la cattura di un 57enne, condannato a scontare 3 anni, 11 ... temponews.it https://www.ondatv.tv/cronaca/insegue-il-ladro-che-si-lancia-dal-balcone-furti-e-rapina-in-prima-serata-bottino-15-mila-euro/ ++++++++++ + rientra a casa e trova i ladri. Gli chiudono la porta in faccia per rubare ore. Ne scaturisce un insegnamento. Il ladro si la - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.