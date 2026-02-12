Rapallo in Carnevale 2026 con animazione spettacoli frittelle e baby dance

Domenica 15 febbraio, Rapallo si prepara a vivere la sua tradizionale festa di Carnevale. La città si anima al Chiosco della Musica, dove ci saranno spettacoli, animazioni, frittelle e baby dance per i più piccoli. Un’occasione per divertirsi tutti insieme, senza troppi fronzoli, e godersi un pomeriggio di allegria in famiglia.

Domenica 15 febbraio arriva Rapallo in Carnevale 2026, la grande festa presso il Chiosco della Musica con divertimento assicurato per tutta la famiglia. - Gigiotte e il puppet show di Carnevale- La Banda di Rapallo- Premio "La maschera più bella"- Animazione con palloni giganti- Il Clown Burlone- Accademia di bolle di sapone Completano il pomeriggio le golose frittelle di Carnevale e la Baby Dance Speciale con le Huntrix e i Saja Boys di Kpop Demon Hunters: un'esperienza unica per i piccoli fan del K-pop!

