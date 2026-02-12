Rapallo Carnevale 2026 | tra marionette tradizionali e l’energia del K-Pop per un evento inclusivo e divertente

Domenica 15 febbraio, Rapallo si anima con il suo Carnevale 2026. La città si prepara a una giornata ricca di colori e allegria, con spettacoli di marionette tradizionali e un’esibizione di K-Pop che coinvolge tutti. La piazza centrale si riempie di famiglie e bambini, pronti a divertirsi con la baby dance finale. È un evento che unisce tradizione e modernità, per una festa che vuole coinvolgere tutti, senza esclusioni.

Rapallo si prepara a vivere un Carnevale vivace e inclusivo domenica 15 febbraio 2026, con un programma che spazia dagli spettacoli di marionette tradizionali all'esplosione di energia del K-Pop, culminando con una baby dance che promette di far ballare grandi e piccini in Piazza Martiri della Liberazione. Un cuore pulsante di festa: il Chiosco della Musica e le attrazioni per famiglie. Il cuore della manifestazione sarà il Chiosco della Musica, allestito per l'occasione nel cuore di Rapallo. L'evento è pensato per coinvolgere famiglie con bambini, offrendo un pomeriggio ricco di intrattenimento e attività.

