Randers-Vejle venerdì 13 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra Randers e Vejle, in programma venerdì 13 febbraio alle 19:00, si gioca perché il Randers cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra di casa è a sette punti dal sesto posto, rendendo difficile sperare in una qualificazione diretta. Tuttavia, la sfida contro il Vejle, ultimo in classifica, rappresenta un’opportunità concreta per conquistare punti importanti e avvicinarsi al penultimo posto, distante solo tre punti.

A tre giornate dalla fine della prima fase il Randers è a -7 dal sesto per cui sarà molto difficile evitare il girone retrocessione ma questa questa sfida contro il Vejle ultimo in classifica è molto importante perché il penultimo posto è solo a -3. Gli ospiti perdendo in casa contro il Fredericia al ritorno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Randers-Vejle (venerdì 13 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Approfondimenti su randers vejle Randers-Vejle (venerdì 13 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Il match tra Randers e Vejle, in programma venerdì 13 febbraio 2026 alle 19:00, si gioca in un momento cruciale per il destino delle due squadre in classifica. Ultime notizie su randers vejle Argomenti discussi: Randers-Vejle (venerdì 13 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Randers-Vejle venerdì 13 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici; Le partite di oggi, venerdì 13 febbraio 2026 | Calciomagazine; Randers-Vejle venerdì 13 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici. Randers-Vejle (venerdì 13 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/ahEUe1l #scommesse #pronostici x.com