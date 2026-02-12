rally solberg apre le danze in svezia toyota leader nella ss1

Oliver Solberg apre il Rally di Svezia con il piede giusto. Il pilota svedese, in forza alla Toyota, si impone nella prima speciale di 10 chilometri a Umeå, lasciando tutti gli avversari alle spalle. Dopo il successo di Montecarlo, Solberg conferma di essere in forma e pronto a lottare per la vittoria anche in questa seconda prova del Mondiale 2026.

Oliver Solberg inizia alla grande il Rally di Svezia, secondo appuntamento del Mondiale 2026. Il padrone dell’opening round di Montecarlo ha saputo fare la differenza nei dieci chilometri previsti per la speciale denominata ‘Umeå 1’. Il portacolori di Toyota GR ha preceduto i compagni di squadra Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, rispettivamente a + 3.8 ed a + 4.4 all’arrivo. Il marchio giapponese ha occupato anche la quarta piazza, nello specifico con Sami Pajari. Il quartetto di GR Yaris Rally1 precedono le tre Hyundai i20N di Thierry Neuville, Adrien Fourmaux ed Esapekka Lappi, al debutto in stagione al posto di Hayden Paddon. 🔗 Leggi su Oasport.it

Con il Rally di Montecarlo alle spalle, la scena si sposta in Svezia, dove Solberg si prepara a tornare protagonista.

