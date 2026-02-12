Raheem Sterling si appresta a unirsi al club europeo con una mossa scioccante

Raheem Sterling sta per lasciare l'Inghilterra e trasferirsi in Olanda. Secondo Fabrizio Romano, l’accordo con il Feyenoord è ormai cosa fatta. L’attaccante inglese si prepara a vestire la maglia del club di Eredivisie, in un colpo di scena che ha sorpreso molti appassionati. La trattativa si è chiusa in modo rapido e senza troppi fronzoli, lasciando intendere che Sterling sia pronto a iniziare una nuova avventura in un campionato, fino a ora, poco considerato a livello internazionale.

2026-02-12 18:51:00 Giorni caldissimi in redazione! Raheem Sterling ha concordato un accordo con il club di Eredivisie Feyenoord, secondo l'esperto di trasferimenti Fabrizio Romano. Sterling ha lasciato il Chelsea di comune accordo il mese scorso, non avendo fatto una sola apparizione con i Blues in questa stagione. L'ex attaccante del Manchester City e del Liverpool ha trascorso la stagione 2024-25 in prestito all'Arsenal, dopo che l'allora allenatore Enzo Maresca gli aveva detto che era in eccedenza rispetto ai requisiti del Chelsea. Ha collezionato 28 presenze con i Gunners in tutte le competizioni, ma ha segnato solo un gol e ha registrato cinque assist.

