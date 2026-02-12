Raheem Sterling è ufficiale | il colpo del Feyenoord nel calciomercato

Raheem Sterling è ufficiale: il calciatore ha firmato con il Feyenoord. Dopo aver giocato in Premier League, l’attaccante cambia rotta e si trasferisce in Olanda, dove ha firmato un contratto con la squadra di Rotterdam. La sua scelta sorprende alcuni, ma lui ha deciso di affrontare questa nuova avventura. I tifosi sono curiosi di vedere come si inserirà nel team e quale impatto avrà sul campionato locale.

Nel panorama del calcio internazionale emerge un cambiamento di rilievo: un attaccante di caratura mondiale firma con una squadra della Eredivisie, aprendo una nuova fase della propria carriera all’estero. Raheem Sterling ha indicato la sua prossima destinazione in modo deciso, chiudendo le settimane di speculazioni che lo vedevano associato a diverse realtà europee. L’accordo con il Feyenoord è stato chiuso, con la durata e la formula contrattuale che, al momento, restano da definire e verranno comunicate in seguito. La scelta del giocatore ha sancito una trasferimento ufficiale verso l’olandese club, segnando un cambio di rotta rispetto ad altri rumors che circolavano nelle settimane precedenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

