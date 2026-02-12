Raheem Sterling è ufficiale | il colpo del Feyenoord nel calciomercato

Raheem Sterling è ufficiale: il calciatore ha firmato con il Feyenoord. Dopo aver giocato in Premier League, l’attaccante cambia rotta e si trasferisce in Olanda, dove ha firmato un contratto con la squadra di Rotterdam. La sua scelta sorprende alcuni, ma lui ha deciso di affrontare questa nuova avventura. I tifosi sono curiosi di vedere come si inserirà nel team e quale impatto avrà sul campionato locale.

Nel panorama del calcio internazionale emerge un cambiamento di rilievo: un attaccante di caratura mondiale firma con una squadra della Eredivisie, aprendo una nuova fase della propria carriera all’estero. Raheem Sterling ha indicato la sua prossima destinazione in modo deciso, chiudendo le settimane di speculazioni che lo vedevano associato a diverse realtà europee. L’accordo con il Feyenoord è stato chiuso, con la durata e la formula contrattuale che, al momento, restano da definire e verranno comunicate in seguito. La scelta del giocatore ha sancito una trasferimento ufficiale verso l’olandese club, segnando un cambio di rotta rispetto ad altri rumors che circolavano nelle settimane precedenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Raheem Sterling è ufficiale: il colpo del Feyenoord nel calciomercato Approfondimenti su Raheem Sterling Calciomercato, che colpo per il Feyenoord! Ufficiale l’arrivo di Raheem Sterling. Tutti gli aggiornamenti Il Feyenoord ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Raheem Sterling. Il Leeds ha dato impulso alla ricerca di Raheem Sterling Il Leeds si inserisce nelle speculazioni di mercato collegando Raheem Sterling, attaccante del Chelsea, a un possibile trasferimento. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Raheem Sterling Argomenti discussi: Da Raheem Sterling a Sergio Ramos: i 20 svincolati da non farsi scappare dopo il mercato di gennaio; Napoli, non è ancora finita per Sterling: l'ex Chelsea pronto a ridursi l'ingaggio; ? NAPOLI. The Sun rilancia l’ipotesi Sterling: è svincolato e ritroverebbe De Bruyne; Calciomercato, i calciatori svincolati: possibili affari a parametro zero. Niente Napoli o Roma, sorpresa Sterling: ha firmato con il Feyenoord, è ufficialeEra uno degli svincolati di lusso sul mercato, ora Sterling ha trovato una nuova casa a sorpresa: riparte dall'Olanda. Lo avevano cercato le big italiane, inglesi e non solo. Ma Raheem Sterling ha ... calciomercato.com Calciomercato, colpo pesantissimo del Feyenoord: ufficiale l’arrivo di Raheem Sterling, tutti i dettagli dell’operazioneCalciomercato, colpo pesantissimo del Feyenoord: ufficiale l’arrivo di Raheem Sterling, tutti i dettagli dell’operazione Secondo quanto riportato inizialmente da Ben Jacobs e successivamente confermat ... calcionews24.com Dopo la stagione in prestito all'Arsenal e le zero presenze di quest'anno, Raheem Sterling aveva risolto il proprio contratto con il Chelsea negli ultimi giorni di gennaio: ora è pronto a firmare col Feyenoord. Il classe 1994 ripartirà dall'Eredivisie x.com Il Napoli, nonostante la sessione invernale di mercato sia terminata, continua a guardarsi intorno in attesa delle occasioni giuste. Tra i profili valutati spunta quello di Raheem Sterling, svincolato dopo la risoluzione con il Chelsea e considerato uno dei nomi pi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.