Ragusa sequestrati beni per 20 milioni a un imprenditore legato a Cosa Nostra | cos' è emerso dalle indagini

Da virgilio.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Ragusa ha sequestrato beni per 20 milioni di euro a un imprenditore vicinissimo a Cosa Nostra. Le indagini della DIA e della Questura hanno portato alla confisca, che riguarda diverse proprietà e attività dell’uomo. Si tratta di un colpo duro per il clan nella zona vittoriese.

È di un sequestro di beni per 20 milioni di euro il bilancio dell’operazione condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia e dalla Questura di Ragusa nei confronti di un imprenditore ritenuto vicino alla cosiddetta “cosa nostra vittoriese”. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, è stato eseguito oggi a seguito di articolate indagini economico-patrimoniali che hanno fatto emergere un quadro di illeciti e rapporti sospetti all’interno di un gruppo societario locale. Le indagini e la fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è frutto di un’attività investigativa complessa, condotta in sinergia tra la Direzione Investigativa Antimafia e la Questura di Ragusa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

ragusa sequestrati beni per 20 milioni a un imprenditore legato a cosa nostra cos 232 emerso dalle indagini

© Virgilio.it - Ragusa, sequestrati beni per 20 milioni a un imprenditore legato a Cosa Nostra: cos'è emerso dalle indagini

Approfondimenti su Ragusa Cosa Nostra

Confiscati beni per 6 milioni a imprenditore legato al clan

La Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha confiscato beni per un valore di 6 milioni di euro a un imprenditore vicino al clan Belforte di Marcianise.

Maxi confisca antimafia da oltre 13 milioni: colpiti beni legati a imprenditore vicino a Cosa nostra

La Corte d’Appello di Palermo ha disposto una confisca definitiva di beni per oltre 13 milioni di euro, eseguita dalla Direzione Investigativa Antimafia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ragusa Cosa Nostra

Argomenti discussi: Cosa nostra vittoriese, sigilli ad azienda di trasporti - Operazione della Dia e della Questura di Ragusa: sequestrati beni per 20 mln; Sequestrati beni a imprenditore pregiudicato, è ritenuto vicino alla cosca di Vittoria; Sequestrata a Comiso società di trasporto merci: sospetti di legami con la cosa nostra vittoriese; Sequestrata azienda iblea di trasporti da oltre 6 milioni di euro.

Ragusa, sequestrata società autotrasporti riconducibile a Cosa Nostra VittorieseSigilli su un’impresa di autotrasporti e nuovi beni congelati per milioni di euro. La Direzione Investigativa Antimafia, in collaborazione con la Questura di ... pupia.tv

Frode carosello in imballaggi, sequestrati 3 milioni di beniFinanzieri del comando provinciale di Ragusa stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo di circa 3 milioni di euro, emesso dal gip, nei confronti di 11 società, operanti nella filiera degli ... ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.