Ragusa sequestrati beni per 20 milioni a un imprenditore legato a Cosa Nostra | cos' è emerso dalle indagini
La polizia di Ragusa ha sequestrato beni per 20 milioni di euro a un imprenditore vicinissimo a Cosa Nostra. Le indagini della DIA e della Questura hanno portato alla confisca, che riguarda diverse proprietà e attività dell’uomo. Si tratta di un colpo duro per il clan nella zona vittoriese.
È di un sequestro di beni per 20 milioni di euro il bilancio dell’operazione condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia e dalla Questura di Ragusa nei confronti di un imprenditore ritenuto vicino alla cosiddetta “cosa nostra vittoriese”. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, è stato eseguito oggi a seguito di articolate indagini economico-patrimoniali che hanno fatto emergere un quadro di illeciti e rapporti sospetti all’interno di un gruppo societario locale. Le indagini e la fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è frutto di un’attività investigativa complessa, condotta in sinergia tra la Direzione Investigativa Antimafia e la Questura di Ragusa. 🔗 Leggi su Virgilio.it
