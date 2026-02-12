Ragusa sequestrati beni per 20 milioni a un imprenditore legato a Cosa Nostra | cos' è emerso dalle indagini

La polizia di Ragusa ha sequestrato beni per 20 milioni di euro a un imprenditore vicinissimo a Cosa Nostra. Le indagini della DIA e della Questura hanno portato alla confisca, che riguarda diverse proprietà e attività dell’uomo. Si tratta di un colpo duro per il clan nella zona vittoriese.

È di un sequestro di beni per 20 milioni di euro il bilancio dell’operazione condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia e dalla Questura di Ragusa nei confronti di un imprenditore ritenuto vicino alla cosiddetta “cosa nostra vittoriese”. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, è stato eseguito oggi a seguito di articolate indagini economico-patrimoniali che hanno fatto emergere un quadro di illeciti e rapporti sospetti all’interno di un gruppo societario locale. Le indagini e la fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è frutto di un’attività investigativa complessa, condotta in sinergia tra la Direzione Investigativa Antimafia e la Questura di Ragusa. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ragusa, sequestrati beni per 20 milioni a un imprenditore legato a Cosa Nostra: cos'è emerso dalle indagini Approfondimenti su Ragusa Cosa Nostra Confiscati beni per 6 milioni a imprenditore legato al clan La Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha confiscato beni per un valore di 6 milioni di euro a un imprenditore vicino al clan Belforte di Marcianise. Maxi confisca antimafia da oltre 13 milioni: colpiti beni legati a imprenditore vicino a Cosa nostra La Corte d’Appello di Palermo ha disposto una confisca definitiva di beni per oltre 13 milioni di euro, eseguita dalla Direzione Investigativa Antimafia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ragusa Cosa Nostra Argomenti discussi: Cosa nostra vittoriese, sigilli ad azienda di trasporti - Operazione della Dia e della Questura di Ragusa: sequestrati beni per 20 mln; Sequestrati beni a imprenditore pregiudicato, è ritenuto vicino alla cosca di Vittoria; Sequestrata a Comiso società di trasporto merci: sospetti di legami con la cosa nostra vittoriese; Sequestrata azienda iblea di trasporti da oltre 6 milioni di euro. Ragusa, sequestrata società autotrasporti riconducibile a Cosa Nostra VittorieseSigilli su un’impresa di autotrasporti e nuovi beni congelati per milioni di euro. La Direzione Investigativa Antimafia, in collaborazione con la Questura di ... pupia.tv Frode carosello in imballaggi, sequestrati 3 milioni di beniFinanzieri del comando provinciale di Ragusa stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo di circa 3 milioni di euro, emesso dal gip, nei confronti di 11 società, operanti nella filiera degli ... ansa.it A 40 anni dalla storica prima udienza contro Cosa nostra, il Must23 di Capaci trasforma la memoria in un’esperienza digitale e immersiva, portando i visitatori in Aula bunker in modo interattivo - facebook.com facebook 40 anni dal Maxi Processo contro Cosa Nostra. 475 imputati e 200 avvocati difensori e un numero elevatissimo di capi d’accusa. Per permettere lo svolgimento del maxiprocesso fu costruita nel carcere dell’Ucciardone di Palermo un’apposita aula bunker oggi x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.