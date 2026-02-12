Ragusa lotta ai centri scommesse | Carabinieri bloccano minori e sanzionano rischio sospensione licenze

I Carabinieri di Ragusa hanno fatto un giro nei centri scommesse per controllare chi entra. Durante i controlli, hanno scoperto che alcuni minori si trovavano all’interno delle sale. Hanno multato gli esercenti e avviato le procedure per la sospensione delle licenze. La situazione ha portato a un giro di vite contro il gioco d’azzardo tra i più giovani.

Ragusa nel mirino: Carabinieri al setaccio i centri scommesse, scoperto un allarme minori. I Carabinieri della provincia di Ragusa hanno intensificato i controlli nei centri scommesse, accertando la presenza di minorenni al gioco e irrogando pesanti sanzioni agli esercenti. L’operazione, parte di una campagna nazionale per contrastare la ludopatia e proteggere i più vulnerabili, ha già portato alla sospensione di alcune licenze e all’avvio di procedimenti legali contro i titolari. Un’ondata di controlli nel cuore della provincia. La provincia di Ragusa, caratterizzata da una fitta rete di centri scommesse, è stata al centro di un’ampia attività di controllo da parte delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu

