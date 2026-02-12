Questa mattina a Firenze si è tenuto un convegno organizzato dall’Ordine degli Architetti, con il supporto della commissione osservatorio urbanistica e della Fondazione Architetti. I partecipanti hanno discusso di come rafforzare il ruolo degli spazi pubblici in città, puntando a una visione più aperta e condivisa dell’urbanistica locale. È stato un momento di confronto diretto tra professionisti e cittadini, con l’obiettivo di rendere Firenze una città più vivibile e accessibile a tutti.

Firenze, 12 febbraio 2026 - Della necessità di una visione di Firenze come “città pubblica” si è parlato al convegno organizzato da Ordine degli Architetti di Firenze - grazie al lavoro della commissione osservatorio urbanistica - e in collaborazione con Fondazione Architetti Firenze. La presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze Silvia Ricceri ha sottolineato che “negli ultimi anni il tema delle trasformazioni urbane ha suscitato un confronto sempre più serrato tra amministrazione, comunità professionale, associazioni e comitati cittadini. Un confronto acceso, talvolta segnato da polemiche e posizioni divergenti, che testimonia però quanto sia forte e condiviso l'interesse per il futuro della nostra città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Rafforzare il ruolo della città pubblica”: l'invito dell'Ordine Architetti Firenze

Approfondimenti su Firenze Città Pubblica

L’Ordine degli Architetti di Milano ha annunciato la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della propria Fondazione.

La Stazione di Firenze e le istituzioni locali sono coinvolte in una disputa sulla Palazzina Reale di Santa Maria Novella, sede dell’Ordine e della Fondazione Architetti dal 2015.

