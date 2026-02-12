Raffaello Tullo a teatro con lo show Sconcerto dove il repertorio classico abbraccia quello pop

Giovedì 19 febbraio, al Teatro Diego Fabbri torna Raffaello Tullo con il suo nuovo show “SConcerto”. L’attore porta sul palco un mix tra musica classica e pop, attirando di nuovo il pubblico che già lo ha apprezzato in passato. La serata promette di essere un viaggio tra generi diversi, con Tullo che si esibisce in un concerto tutto da scoprire.

Giovedì 19 febbraio, al Teatro Diego Fabbri ritorna un ospite già apprezzato nelle passate stagioni: Raffaello Tullo, per quest'occasione in scena con lo spettacolo “SConcerto”. Sul palco un’orchestra di alto profilo che vuole incantare il pubblico con l’esecuzione di brani di repertorio classico, e poi un grintoso showman che cerca il palcoscenico per esprimere il suo talento. Da questo braccio di ferro si origina uno spettacolo innovativo che declina stili, registri e linguaggi diversi, un mix tra musica e teatro, tra solennità e comicità, tra esecuzioni classiche e cabaret. "SConcerto" è un percorso di ricerca che esplora la musica a tutto tondo: dalla Danza Ungherese n.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Raffaello Tullo

Scopri come l'algoritmo e l'intelligenza artificiale stanno rivoluzionando il nostro mondo, influenzando le scelte e le esperienze quotidiane.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Raffaello Tullo

Argomenti discussi: Algo Ritmo di Raffaello Tullo e Andrea Delfino alla Sala Bartoli del Teatro Rossetti; Algo Ritmo: si ride e si riflette sull’Intelligenza Artificiale; Al Traetta torna la rassegna di teatro di impegno civile e sociale in memoria di Anna Rosa Tarantino; STEFANO ACCORSI diretto da Daniele Finzi Pasca in NESSUNO. LE AVVENTURE DI ULISSE ospite del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

Contrattempi Moderni: al Teatro Sociale di Busto Arsizio la comicità fisica di Raffaello TulloSabato 31 gennaio il palcoscenico del Teatro Sociale ospita uno degli eventi più attesi della stagione con il leader della Rimbamband impegnato in una divertente lotta contro i device moderni ... varesenews.it

A Bari c’è il teatro sotto l’albero: l’Anonima GR e Raffaello Tullo in scena anche a NataleCon ironia e intelligenza il teatro delle feste guarda al presente, immaginando le derive di un futuro distopico, popolato da umanoidi e descrivendo il paradosso di esistenze caratterizzate da una ... bari.repubblica.it

Sconcerto, la classica che 'deraglia' con stile: l'Orchestra Sinfonica di Asti sfida Raffaello Tullo al Palco 19 [VIDEO] x.com

“ALGO RITMO” DI RAFFAELLO TULLO E ANDREA DELFINO ALLA SALA BARTOLI DEL TEATRO ROSSETTI L’attualissimo tema dell’Intelligenza Artificiale con i suoi lati positivi e negativi viene messo in scena in “Algo Ritmo” dagli autori Raffaello Tullo – che - facebook.com facebook