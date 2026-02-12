Rafael Mini l’unico atleta di San Marino alle Olimpiadi | Qui per godermela poi si torna a scuola

Rafael Mini, l’unico atleta di San Marino alle Olimpiadi, si gode la sua esperienza a Milano Cortina. Il giovane sciatore ha detto che è lì per divertirsi e poi tornerà a scuola. Non gareggia per l’Italia, ma riceve comunque il sostegno degli azzurri. La sua presenza ha già attirato l’attenzione di chi segue da vicino le Olimpiadi.

(Adnkronos) – A Milano Cortina c’è uno sciatore che non gareggia per l’Italia, ma che di sicuro avrà anche il supporto azzurro alle Olimpiadi. Dopo Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse e gli altri italiani, ai Giochi c’è pure Rafael Mini. Ha diciassette anni, è l’unico atleta di San Marino qualificato. Dal Monte Titano a.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Da San Marino alle Olimpiadi. La favola dello sciatore Rafael Mini Rafael Mini, giovane sciatore di 17 anni, rappresenta San Marino alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Gravissimo incidente alle Olimpiadi: il bob diventa un siluro e l’atleta si schianta Durante le Olimpiadi di Pechino, un grave incidente ha scosso il pubblico. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Rafael Mini, l'unico atleta di San Marino: La mia qualificazione in un centro commerciale a Dubai; Rafael Mini: Uno slalom per San Marino, poi torno a scuola; Dalle note del violino allo sci: il 17enne Rafael Mini orgoglio di San Marino alle Olimpiadi; San Marino, lo sport che promuiove l’immagine del Titano: il volto di Rafael Mini, unico biancazzurro alle Olimpiadi invernali, conquista la ribalta nazionale su Repubblica. Rafael Mini, l'unico atleta di San Marino alle Olimpiadi: Qui per godermela, poi si torna a scuolaLo sciatore 17enne si racconta all'Adnkronos prima del debutto a Bormio: Sono calmo, voglio divertirmi ... adnkronos.com Dalle note del violino allo sci: il 17enne Rafael Mini orgoglio di San Marino alle OlimpiadiAd appena 17 anni sarà l’unico rappresentante della Repubblica di San Marino alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, a mezzo secolo dalla ... corriereromagna.it San Marino, unico “biancazzurro” alle Olimpiadi Invernali: Rafael Mini si "video-racconta" da La Stampa tra Dubai e Cortina. Sabato 14 febbraio la prima sfida in “Gigante” - facebook.com facebook Il Titano scende in pista a Bormio: Rafael Mini, 17 anni e nessuna pressione #RepubblicaSanMarino #Attualita x.com