Il Comune di Radicofani continua a migliorare i suoi risultati nella raccolta differenziata, raggiungendo ora l’83,84%. La città, insieme a San Casciano, si conferma esempio virtuoso di gestione sostenibile dei rifiuti, mentre l’amministrazione punta a superare ancora nuovi traguardi.

Il Comune di Radicofani prosegue la sua scalata record nella raccolta differenziata, fino alla percentuale dell’83,84%. "La svolta, grazie alla decisiva riorganizzazione dei servizi di raccolta", spiega il sindaco Francesco Fabbrizzi, decisamente soddisfatto della scelta di civiltà compiuta dalla sua amministrazione. La riorganizzazione del servizio di raccolta ha comportato l’introduzione dei cassonetti nuovi e l’attivazione di altre raccolte particolari. I cittadini hanno risposto con impegno, insieme al Comune, che è sempre più presente nella cura del paese e dei dintorni. Risultato ottenuto anche grazie agli amministratori e a tutta la comunità, che collaborano ogni giorno facendo consapevolmente la raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Radicofani e San Casciano, due esempi virtuosi di alleanza

Approfondimenti su Radicofani SanCasciano

È stato firmato un protocollo d’intesa tra istituzioni e associazioni di categoria per prevenire atti illegali all’interno e nelle vicinanze dei locali pubblici, promuovendo un ambiente più sicuro e virtuoso.

Un nuovo progetto per insegnare ai giovani cosa significa rispettare le regole.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Radicofani SanCasciano

Argomenti discussi: Radicofani e San Casciano, due esempi virtuosi di alleanza; Rally della Val d’Orcia: Radicofani Motorsport presenta le prime linee del Tricolore; Sedici Comuni del Senese ora sono montani; Rally della Val d’Orcia 2026: gli sterrati senesi accendono il Tricolore.

L’impianto della discordia. S. Casciano e Radicofani vigilano sul fotovoltaicoEntro il 12 giugno sia gli enti pubblici che i soggetti privati possono produrre delle osservazioni che siano pertinenti alla valutazione. I due Comuni lo faranno. Il progetto è stato depositato ... lanazione.it

San Casciano dei Bagni: nuove scoperte archeologiche e il fascino delle termeAdagiato tra morbide colline, San Casciano dei Bagni, piccolo borgo di 1600 anime della Val d’Orcia, è un angolo di Toscana che racchiude la magia di un passato che continua a riemergere e non smette ... quotidiano.net

SAN CASCIANO - DR2, la Micromec San Casciano Basket perde di misura in casa contro Florence Basket: ma resta prima in classifica. "Mentalmente - dice coach Federico Pistolesi - non siamo stati dentro la gara per tutti i 40 minuti e contro una delle favorite - facebook.com facebook