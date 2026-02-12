La Vigor prova a sorprendere Notaresco, anche se le assenze pesano molto. Tonelli si prepara a scendere in campo, nonostante i problemi fisici, per dare una mano alla squadra. La partita promette battaglia, e i tifosi sperano in un colpo grosso.

La Vigor cerca il colpo grosso a Notaresco. Purtroppo le assenze permangono ed appaiono assai pesanti, tuttavia il centrocampo di Clementi potrà contare ancora una volta sull’esperienza di Tonelli. Simone è arrivato in estate alla corte di Beppe Magi: diventando la ciliegina sulla torta del mercato. Nonostante qualche inciampo di natura fisica, in pochi mesi si è preso le redini del centrocampo anche sotto la guida di Clementi. "Il pareggio nel derby di domenica ci ha permesso di mantenere le distanze dal Fossombrone che ha pochi punti meno di noi - spiega Tonelli -. Ora ci attende la gara contro il Notaresco: una sfida difficile, ma fondamentale per il nostro cammino". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia. Tonelli stringe i denti: "A Notaresco ci sarò»

