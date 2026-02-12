Questo Amore Angelo Maggi alla Sala Casella dell’Accademia Filarmonica Romana

Da romatoday.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sala Casella dell’Accademia Filarmonica Romana apre le sue porte per un evento speciale. Dal 13 al 15 febbraio, presenta in anteprima nazionale “Questo Amore”, un’opera scritta e diretta da Angelo Maggi. L’evento attira l’attenzione di chi ama il teatro e la musica, pronta a vivere tre serate di spettacolo e emozioni.

La Sala Casella dell’Accademia Filarmonica Romana ospiterà nei giorni 13, 14 e 15 febbraio l’anteprima nazionale di “Questo Amore”, una nuova opera scritta e diretta da Angelo Maggi. Uno spettacolo che nasce dal desiderio di raccontare e indagare l’amore in tutte le sue forme, nelle sue contraddizioni e nelle sue sfumature più intime e universali: “L’ho fatto per amore”. Quante volte abbiamo sentito questa frase? "Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts": Dagas, Matisse, Picasso, Renoir, Van Gogh in mostra a Roma .🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Accademia Filarmonica Romana

Angelo Maggi in "Questo Amore" all'Accademia Filarmonica Romana

L’Accademia Filarmonica Romana ospiterà dal 13 al 15 febbraio l’anteprima nazionale di “Questo Amore”, opera scritta e diretta da Angelo Maggi.

“Il Canto della Poesia” dell’Accademia Filarmonica: Valerio Borgioni e Simone Salvina

Sabato 7 marzo l’Accademia Filarmonica di Bologna ha portato in scena un nuovo appuntamento di “Il Canto della Poesia”.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Accademia Filarmonica Romana

Argomenti discussi: Questo amore; San Valentino e San Faustino a Roma.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.