Questo Amore Angelo Maggi alla Sala Casella dell’Accademia Filarmonica Romana
La Sala Casella dell’Accademia Filarmonica Romana apre le sue porte per un evento speciale. Dal 13 al 15 febbraio, presenta in anteprima nazionale “Questo Amore”, un’opera scritta e diretta da Angelo Maggi. L’evento attira l’attenzione di chi ama il teatro e la musica, pronta a vivere tre serate di spettacolo e emozioni.
La Sala Casella dell'Accademia Filarmonica Romana ospiterà nei giorni 13, 14 e 15 febbraio l'anteprima nazionale di "Questo Amore", una nuova opera scritta e diretta da Angelo Maggi. Uno spettacolo che nasce dal desiderio di raccontare e indagare l'amore in tutte le sue forme, nelle sue contraddizioni e nelle sue sfumature più intime e universali: "L'ho fatto per amore". Quante volte abbiamo sentito questa frase?
Angelo Maggi in "Questo Amore" all'Accademia Filarmonica Romana
L’Accademia Filarmonica Romana ospiterà dal 13 al 15 febbraio l’anteprima nazionale di “Questo Amore”, opera scritta e diretta da Angelo Maggi.
