Il tecnico della nazionale italiana ha deciso di cambiare formazione solo per la partita contro l’Irlanda. Dovrà fare a meno di Brex, ma conferma tutti gli altri: Marin si sposta a centrocampo, mentre Pani sarà l’estremo. La squadra si prepara alla trasferta di Dublino con questa modifica rispetto alla partita contro la Scozia.

C’è un solo cambio nel XV annunciato oggi dal ct Gonzalo Quesada con il quale l’Italia sfiderà sabato l’Irlanda a Dublino nel match che aprirà la seconda giornata del Sei Nazioni. Rispetto alla vittoria sulla Scozia, resta fuori il centro Nacho Brex, che che non ha preso parte al ritiro in settimana per problemi familiari: al suo posto traslocherà Leonardo Marin, che con la Scozia aveva giocato estremo, ruolo nel quale gli subentra quindi Lorenzo Pani. Come del resto vale per la stragrande maggioranza degli allenatori di nazionali, ai quali piace pochissimo cambiare formazioni se non per necessità ineludibili, anche Gonzalo Quesada preferisce non modificare gli ingranaggi di un meccanismo che poi al riscontro del campo in effetti ha funzionato benissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quesada fa un cambio solo per l'Italia contro l'Irlanda: spazio a Pani per Dublino

Gli #Azzurri convocati dal C.T. Gonzalo #Quesada per il secondo match del Guinness Men's Six Nations con l'Irlanda Sabato 14 Febbraio 15:10 (ITA) Aviva Stadium, Irlanda Sky Sport 1 TV8 NOW #GuinnessM6N #italrugby #Insieme #RugbyPassio - facebook.com facebook