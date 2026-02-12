Quel casco vietato non umilia solo l’Ucraina ma anche lo spirito olimpico

Un casco vietato ha riacceso le polemiche in occasione delle Olimpiadi. Non è solo un simbolo di protesta, ma anche una questione che mette in discussione lo spirito della competizione. L’immagine di un atleta che gareggia con i volti dei compagni ucraini caduti impressi sul casco ha suscitato reazioni contrastanti. C’è chi lo considera un gesto di solidarietà, chi invece lo vede come una provocazione. La questione continua a dividere opinioni e a sollevare dibattiti.

Disturbante non è l'immagine di un atleta che gareggia con i volti dei compagni caduti impressi sul casco. Disturbante è il contrario: che qualcuno, in nome del regolamento, gli chieda di cancellarli. Vladyslav Heraskevych, skeletonista ucraino e portabandiera della sua nazionale, si è presentato sulla pista di Milano-Cortina 2026 con nove volti stampati addosso: giovani sportivi ucraini uccisi dalla guerra. Tra loro anche l'oro olimpico Oleksandr Abramenko. La Federazione internazionale di bob e skeleton gli ha intimato di rimuoverli. Lui ha rifiutato. Squalifica. Accredito revocato. Fine della gara.

