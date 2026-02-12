Quattordici partite NBA in notturna | risultati e highlights

Questa notte si giocano 14 partite NBA, coinvolgendo 28 squadre. Spida e Cleveland cercano la quinta vittoria di fila, mentre Orlando punta alla quarta consecutiva. In campo anche Brunson, tra i protagonisti della serata. La notte promette tanti sorpassi e momenti emozionanti.

Nel palinsesto notturno della NBA si sviluppa una notte ad alto ritmo con 28 squadre in campo e 14 incontri programmati, promettendo giocate di alto livello e colpi di scena. Anche i Miami Heat, guidati da Simone Fontecchio, saranno in campo contro i New Orleans Pelicans, offrendo ulteriori spunti all’evento serale. In campo anche i miami heat di simone fontecchio, che affrontano i new orleans pelicans. La serata propone un ventaglio di incontri tra squadre europee e americane, con momenti di grande intensità nelle strategie difensive e nelle transizioni rapide. Le gare sono orientate a mettere in evidenza l’efficacia offensiva di protagonisti chiave, nonché la profondità delle rotazioni delle rispettive formazioni.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Questa notte si sono giocate alcune delle partite più attese della stagione.

Nella notte italiana sono arrivati i risultati delle partite NBA del 3 febbraio 2026.

