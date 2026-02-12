Quarti di Coppa Italia baby eliminati dal Sassuolo Sfortuna e occasioni sprecate La Primavera domina ma perde

Il Sassuolo ha eliminato la Primavera della Fiorentina ai quarti di finale, con un gol nel finale. I giovani viola hanno avuto diverse occasioni, ma non sono riusciti a concretizzarle. La partita è stata combattuta e il risultato è arrivato solo negli ultimi minuti, lasciando i tifosi viola delusi. La squadra di livello più alto ha avuto la meglio, mentre per i ragazzi di Firenze si chiude un’altra occasione di fare strada in questa competizione.

SASSUOLO 1 FIORENTINA 0 SASSUOLO: Guri; Macchioni, Weiss, Vezzosi, Seminari; Frangella (85’ Tomsa), Negri (88’ Benvenuti); Amendola (68’ Barry), Campani, Daldum (68’ Kulla); Barani (86’ Costabile). All. Bigica FIORENTINA: Fei; Trapani, Turnone (84’ Puzzoli), Sadotti, Sturli; Deli, Atzeni (68’ Keita), Montenegro (68’ Conti); Bertolini, Braschi, Mazzeo (75’ Jallow). All. Galloppa Arbitro: Eremitaggio di Ancona Reti: 72’ Negri. La dura legge del gol. È quella che ha riguardato la Fiorentina Primavera, che nei quarti di finale di Coppa Italia è andata ko per 1-0 con il Sassuolo ed è stata costretta ad abbandonare la competizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

