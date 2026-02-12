Quando torna a gareggiare Federica Brignone? Orari diretta tv e streaming

Federica Brignone torna in pista. Dopo aver vinto una medaglia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la sciatrice italiana si prepara a riprendere le gare. Gli orari e le modalità di diretta tv e streaming sono stati annunciati, e gli appassionati aspettano con ansia il suo ritorno. Brignone si mostra concentrata e determinata, pronta a mettere in mostra di nuovo il suo talento sulle piste.

Nel contesto delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Federica Brignone si presenta con rinnovata determinazione dopo la conquista della medaglia d'oro in super-g. L'azzurra mira a confermarsi anche nel gigante, appuntamento cruciale della prova tecnica femminile, e arriva all'evento con fiducia e lucidità maturate sul campo. La campionessa italiana è in pista per la prima delle prove tecniche, il gigante femminile, in calendario domenica 15 febbraio. La prima manche è prevista alle ore 10:00 e la seconda alle 13:30. Il riscontro odierno ha mostrato una forma competitiva, lasciando intravedere possibilità concrete di successo anche in questa disciplina.

Primo oro olimpico per Federica Brignone nel Super G femminile. Grazie alla "Tigre" sale a cinque il numero di medaglie d'oro conquistate dall'Italia ai Giochi. MilanoCortina2026 Foto: ANSA.it facebook Il Milan celebra Federica Brignone, oro olimpico: «Un'ispirazione per tutti noi». Le parole di Allegri

