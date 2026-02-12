Quando Davide Ghiotto scenderà in pista per i 10.000 metri, sarà il momento di scoprire se riuscirà a riscattarsi dopo il quarto posto sui 5.000. Venerdì 13 febbraio, alle 16, l’atleta italiano affronterà la gara nello speed skating, con Riccardo Lorello, bronzo sui 5.000, che sarà al via anche lui. La sfida si gioca sul ghiaccio di Milano, con Ghiotto che punta a una medaglia e Lorello pronto a fare bene anche sulla lunga distanza.

Dopo il quarto posto sui 5000, cercherà riscatto venerdì 13 febbraio, a partire dalle ore 16.00, Davide Ghiotto, che sarà in gara sui 10000 metri maschili dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prova nella quale sarà al via anche Riccardo Lorello, di bronzo sulla mezza distanza. Saranno 12 i concorrenti, suddivisi in 6 batterie: Davide Ghiotto è stato inserito nella terza serie, quella prevista subito prima della pausa per la preparazione del ghiaccio. L’azzurro sarà opposto al polacco di origini russe Vladimir Semirunniy. Per la gara di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o Rai Sport HD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quando parte Davide Ghiotto nei 10000 metri e l'avversario in batteria: sul ghiaccio prima della pausa

#Milano-Cortina 2026 || Domenica 8 febbraio, il ghiaccio del Milano Ice Park ospiterà le gare di speed skating.

