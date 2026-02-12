Quando il logo va a canestro il Comune investe per sponsorizzare l' Apu

Questa sera il Comune ha annunciato un investimento per sponsorizzare la squadra di pallacanestro Apu. Le luci del palazzetto si accendono, lo speaker annuncia i giocatori e il pubblico inizia a riempire gli spalti. Intorno al campo, gli sponsor hanno già sistemato i loro loghi, pronti a sostenere la squadra in questo nuovo appuntamento.

Le luci del palazzetto si accendono, lo speaker chiama i quintetti, la palla sale per la contesa. Intorno al campo i marchi degli sponsor. Tra quei loghi, ora, c'è anche quello del Comune di Udine. L'Amministrazione cittadina ha deciso di portare il nuovo marchio istituzionale sul parquet della Serie A1, investendo 12 mila e 200 euro per promuoverlo attraverso gli spazi pubblicitari della società udinese, impegnata nel massimo campionato e tra pochi giorni nelle Final Eight di Coppa Itaia. Dal municipio al campo da gioco, l'identità visiva della città sceglie la via dello sport per farsi conoscere oltre i confini locali.

