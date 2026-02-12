Putin’s children’s commissioner says six kids to reunite with families in Russia and Ukraine thanks Melania Trump

Maria Lvova-Belova, la commissaria russa per i diritti dei minori, ha annunciato che sei bambini stanno per tornare nelle loro famiglie in Russia e in Ucraina. La funzionaria ha ringraziato anche Melania Trump per il suo aiuto nel processo. I bambini sono stati separati dalle loro famiglie a causa del conflitto e ora stanno per riunirsi con i loro cari, secondo quanto riferito dalla Lvova-Belova. La notizia arriva in un momento in cui si intensificano gli sforzi per ricostruire legami e riparare danni causati dalla guerra

MOSCOW, Feb 12 (Reuters) - Russia's presidential commissioner for children's rights, Maria Lvova-Belova, said on Thursday that six more children were being reunited with their families in Russia and Ukraine and credited U.S. First Lady Melania Trump. One child would return to Russia and five children would be reunited with their families in Ukraine, she added. The U.S. First Lady wrote to Russian President Vladimir Putin last August about the plight of Ukrainian children separated from their families by the war. Ukraine accuses Russia of abducting thousands of children, which Moscow denies. Lvova-Belova, in her post on the Telegram messaging app, thanked Melania Trump for her "unwavering commitment and active participation in reuniting children with their families.

